POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Diebstahl von Honigwaben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Beim Linksabbiegen von der Kirchstraße in die Schaffhauser Straße in Jestetten, missachtete ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 21-jährigen Hyundai-Fahrerin. Sie wurde leicht verletzt und wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

