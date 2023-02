POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Daun (ots) - Am 10.02.2023 gegen 12:20 Uhr befuhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun die Abt-Richard-Straße in Daun. Hier kam sie aufgrund von Unachtsamkeit beim Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel gegen ein anderes dort am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug und beschädigte dieses. An ihrem eigenen Fahrzeug klappte der Seitenspiegel ein. Die Unfallverursacherin begab sich umgehend, da sie ...

