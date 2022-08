Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 16.00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall von der L3247 gemeldet. Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern von Oberhof in Richtung Luisenthal. In einer Rechtskurve verlor der Mann offenbar die Kontrolle über sein Kraftrad und fuhr geradeaus in die Leitplanke. Dabei wurde der 56-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die L3247 war zeitweise voll gesperrt. (jd)

