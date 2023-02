POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahrzeug

Daun (ots) - Am 09.02.2023 gegen 10:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen den REWE-Parkplatz in Daun-Pützborn. Hier mittig auf der "Fahrstrecke" des Parkplatzes, also nicht in einer der eingezeichneten Parklücken habe ein 73-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug gestanden, an welchem er den Kofferraum ausgefegt und gesäubert habe. Die 62-Jährige sprach den älteren Herren an, dass ...

mehr