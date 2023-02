POL-PDWIL: Verkehrsunfall beim Vorbeifahren

Bitburg (ots) - Am 10.02.2023, gegen 23.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bitburg eine Körperverletzung zum Nachteil eines 16 jährigen Jugendlichen mitgeteilt. Das Opfer hielt sich zum Tatzeitpunkt am 10.02.2023 zwischen 21:20 Uhr und 21:29 Uhr auf dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bitburg auf. In dieser Zeit seien fünf männliche Personen auf das Opfer ...

mehr