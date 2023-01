LPI-J: Verletzte Person bei einem Verkehrsunfall

Eisenberg (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 35-jähriger Mann in Eisenberg kontrolliert. Hierbei wurde ein verbotenes Einhandmesser bei ihm gefunden und sichergestellt. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass verschiedene Messer unter das Verbot des Führens, also diese in der Öffentlichkeit bei sich zu tragen, fallen. Der 35-jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Rückfragen bitte an: ...

mehr