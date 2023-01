Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwelbrand im Kaminbereich

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8:30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße "Scherenberg" alarmiert. Dort war es durch den Betrieb einer Feuerstätte in einem Zwischenraum im Bereich des Schornsteins zu einem Schwelbrand gekommen. Der Brand, der Teile des Fachwerks angegriffen hatte, war jedoch anfangs nicht zu erkennen, da Leichtbauwände die Bereiche verdeckten. Ein zuvor hinzugerufener Schornsteinfeger erkannte jedoch die zu hohen Temperaturen an den Wänden und verständigte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten mit einer Wärmebildkamera die erhitzten Stellen lokalisieren. In mehreren Etagen musste die Wand eröffnet werden, um die dahinterliegenden Bereiche zu kontrollieren. Bereits verkohltes Material wurde abgelöscht, entfernt und ins Freie verbracht.

Nach weiteren Temperaturmessungen konnte das Objekt gegen 12 Uhr an den Eigentümer übergeben werden. Vor Ort waren zwei Löschzuge aus den Stadtteilen Gennebreck und Haßlinghausen mit 21 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell