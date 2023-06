Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2023

Talheim/Flein (ots)

Landkreis Heilbronn

Berauscht und ohne Führerschein mehrere Unfälle verursacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 21-Jähriger in Talheim und Flein mit einem Firmenfahrzeug umher und verursachte dabei mehrere Unfälle. Das Auto führte er ohne Erlaubnis der Firma. Unter anderem fuhr er durch einen Vorgarten und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt touchierte er noch einen geparkten Pkw. Durch die Unfälle wurde der VW Caddy, mit dem der 21-Jährige unterwegs war, so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden muss. In einer Sackgasse in Flein nahm die Fahrt ein Ende und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Unfallflüchtigen an seiner Wohnung antreffen. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln. Eine Blutentnahme war die Folge für den jungen Mann, der keine Fahrerlaubnis für den Pkw besaß. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro.

Untergruppenbach: Einbruch in Wohnhaus

Am frühen Samstag, gegen 02.50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Spreuerbergstraße in Unterheinriet ein. Sie wuchteten eine Türe auf und schlugen auch eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Dort suchten sie in verschiedenen Räumen nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Die Polizei in Weinsberg, Tel. 07134 9920, bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01.50 Uhr, vernahm ein Anwohner im Alemannenweg in Bad Mergentheim einen lauten Knall auf der Straße. Er konnte beobachten, wie ein Pkw, nachdem dieser gegen einen geparkten Toyota geprallt war, vom Unfallort flüchtete. An dem Toyota war dabei ein Schaden in Höhe von ca. 5 000 Euro entstanden. Die Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug aufgrund von aufgefundenen Fahrzeugteilen um ein VW-T-Cross handeln musste. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos. Im Laufe des Samstagvormittages meldete sich ein 21-Jähriger beim Polizeirevier Bad Mergentheim und gab sich als unfallverursachender Fahrer zu erkennen. Sein Auto war bei dem Unfall ebenfalls erheblich beschädigt worden. Eine ungefähre Schadenshöhe ist diesbezüglich jedoch noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Hohenlohekreis

Pfedelbach: Unfallflüchtigen schnell ermittelt - Führerschein beschlagnahmt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, beschädigte ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes beim Ausparken in der Max-Eyth-Straße in Pfedelbach einen dort ordnungsgemäß abgestellten BMW. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der 34-Jährige mit seinem Auto vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallflüchtige rasch an seiner Wohnanschrift in Pfedelbach ermittelt werden. Die Polizeistreife stellte bei dem 34-Jährigen fest, dass dieser merklich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest lehnte er ab. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines waren die unmittelbaren Folgen für den Mann.

Künzelsau: Junge Waschbären verlieren Elternteil

Tragisch endete für eine Waschbärfamilie ein Ausflug am späten Freitag, kurz vor Mitternacht. In Künzelsau, im Bereich der Bundesstraße 19, Höhe Abzweigung Ingelfingen, wurde das Muttertier überfahren und verendete. Vier junge Waschbären, die sich bei der Mutter befanden, liefen zunächst orientierungslos auf der Straße umher, bevor sie sich unter eine Brücke des in der Nähe befindlichen Kanals zurückzogen. Dort waren sie zwar noch kurzzeitig zu sehen, aber nicht erreichbar. Über den weiteren Verbleib der vier jungen Waschbären und ihrem Wohlergehen liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor. Ein Jagdpächter beseitigte das verendete Muttertier.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 6 000 Euro kam es am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Eine noch unbekannte Audi A6-Fahrerin fuhr von der Bundesstraße 27 auf die Pfalzgraf-Otto-Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Pkw nebeneinander auf der zweispurigen Pfalzgraf-Otto-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Mosbacher Straße. Da die Audi-Fahrerin die Vorfahrt der beiden Pkw missachtete, musste eine 40-jährige VW-Fahrerin nach links ausweichen und kollidierte dabei mit dem Mercedes eines dort fahrenden 28-Jährigen. Die Verursacherin, die vermutlich mit einem dunklen Audi A 6, Limousine, unterwegs war, hielt kurz an, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

