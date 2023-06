Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Östrum (hep): Im Zeitraum von 10.06.2023, 11:30 Uhr bis 11.06.2023, 17:00 Uhr, kam es in der Straße Alte Dorfstelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus und drangen gewaltsam über eine Nebeneingangstür in das Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten diverse Schmuckgegenstände. Die Höhe des Schadens dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Kfz geben kann bzw. Beobachtungen vor während oder nach dem Tatzeitraum gemacht hat, meldet sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

