POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze im Zeitraum vom 09.06.2023 - 11.06.2023

Hildesheim (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Elze im Zeitraum vom 09.06.2023 - 11.06.2023

Elze - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 09.06.2023, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw an der Fahrzeugfront und beschädigte diesen dadurch. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze, unter der Telefonnummer 05068 9303150 zu melden.

Elze - Fahren trotz Fahrverbot

Am 09.06.2023 führte ein 39 - jähriger Elzer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag. Gegen den Elzer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3

In der Zeit vom 10.06.2023 - und dem 11.06.2023 führte das Polizeikommissariat Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 durch. Dabei wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit vorwerfbaren 101 km/h gemessen. Dieser muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

