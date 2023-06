POL-HI: Alfeld Gartenmöbel entsorgt

Hildesheim (ots) - Alfeld Zu 2 Geldbörsendiebstählen kam es am Samstag, 10.06.2023, zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr in Alfeld. Am Vormittag hatte eine 63-jährige Alfelderin beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Neuen Wiese ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. In einem unbeachteten Moment hat ein bislang unbekannter Täter aus der Tasche die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld auch EC-Karten ...

