Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, Unfall, versuchter Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Rudersberg: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr wollte eine 24-jährige VW-Fahrerin auf einer parallel zur Heilbronner Straße verlaufenden Straße nach links in Richtung Rudersberg abbiegen. Dabei wurde sie von einem weißen VW Golf gestreift, welcher von rechts kommend ebenfalls in die Fahrbahn einbog. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden am Pkw der 24-Jährigen in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Leutenbach: Unfallflucht

Zwischen Freitagmorgen 06:30 Uhr und Samstagnachmittag 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Rotenbühlstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Das Polizeirevier Winnenden sucht unter der Telefonnummer 07195 6940 nach Hinweisen zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwaikheim: Pkw beschädigt und geflüchtet

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag zwischen 08:45 Uhr und 09:40 Uhr an einem in der Bahnhofstraße geparkten Ford. Anschließend fuhr er weiter ohne den Schaden der Polizei zu melden. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Sachbeschädigungen an Schule

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagnachmittag 17:30 Uhr und Dienstagvormittag 09 Uhr mehrere Glasscheiben an einer Schule Im Sämann. Ebenfalls besprühte er drei Betonpfeiler, sowie eine Türe und zwei Außenwände mit Farbe, wodurch insgesamt Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10 000 Euro entstand. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 48-jährige Citroen-Fahrerin war am Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr auf der B29 unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Verkehrsschild. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam zum weiteren Untersuchung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Außenspiegel beschädigt

Am Mittwoch gegen 2.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Backnang eine männliche Person gemeldet, die in der Fabrikstraße in Richtung Wilhelmstraße lief und dort an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigte. Durch eine sofort eintreffende Polizeistreife konnte tatsächlich ein 34-jähriger, alkoholisierter, vermutlich auch unter Drogeneinfluss stehender Mann festgestellt werden, welcher an etwa 30-40 Fahrzeugen jeweils die Außenspiegel beschädigt hatte. Der 34-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge im Bereich der Fabrikstraße ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 7:15 Uhr und 12 Uhr wurde ein VW Tiguan, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Eduard-Breuninger-Straße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Außenspiegel abgeschlagen

Am Dienstag gegen 18 Uhr stellte ein 25-jähriger Fahrzeughalter fest, dass an seinem Toyota, welcher seit Freitag im Starenweg geparkt war, der rechte Außenspiegel abgeschlagen wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 entgegen.

Fellbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr bemerkte ein Ehepaar, welches in der Fellbacher Straße wohnhaft ist, dass anscheinend ein unbekannter Mann versuchte, ihre Wohnungstür aufzubrechen und sich mit seinem Körpergewicht gegen die Wohnungstür stemmte. Die Wohnungsinhaberin teilte mit, dass sie durch den Türspion einen etwa 20-25 alten Mann sah, der mit einem schwarzen T-Shirt und einer aufgezogenen Kapuze bekleidet war. Nachdem sich die Wohnungstür wohl nicht öffnen ließ, begab sich der Unbekannte - laut Aussage der Dame - in den Aufzug und flüchtete aus dem Gebäude. An der Wohnungstür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell