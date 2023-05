Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfälle

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Daimlerstraße einen hier geparkten VW Multivan. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro an dem VW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit einem Daimler Sprinter hinter einem Audi einer 41-Jährigen die B14 in Richtung K 2576. An der dortigen Einmündung muss die Audi-Fahrerin ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen. Der Sprinter-Fahrer erkennte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei der Kollision entstanden insgesamt 11.000 Euro Sachschaden.

Rosengarten: Fahrrad vs. Pedelec

Gegen 16:30 Uhr am Dienstag wollte ein 73 Jahre alter Radfahrer von der Straße Burrberg in die Mühlstraße einbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Westheim fahrenden 50-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Zweiradfahrer wurden dabei leicht verletzt. An dem Pedelec entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

