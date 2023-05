Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsmaschine aufgebrochen und Diesel entwendet - Baggerfahrer leicht verletzt - Reifen zerstochen - Schulgebäude beschmutzt

Aalen (ots)

Aalen: Schulgebäude beschmutzt

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Dienstag, 07:20 Uhr, wurde die Außenfassade einer Schule in der Galgenbergstraße beschmutzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Jagstzell: Arbeitsmaschine aufgebrochen und Diesel entwendet

Bei einer Arbeitsmaschine, welche beim Windpark in Keuerstadt abgestellt war, brachen Diebe in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, zwei Stauraumfächer auf. Aus diesen entwendeten sie anschließend zwei LKW-Batterien sowie eine Werkzeugkiste. Des Weiteren pumpten sie etwa 800 Liter Diesel aus dem Fahrzeug, sowie einem danebenstehenden externen Tank. Der geschätzte Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Neuler/Schwenningen: Baggerfahrer leicht verletzt

Bei Arbeiten rutschte am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, ein Bagger auf dem matschigen Untergrund auf einem Feld und stürzte in ein etwa zwei Meter tiefes Loch. Hierbei zog er sich der Baggerfahrer leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

An einem in der Buchstraße abgestellten PKW wurden durch einen bislang Unbekannten die Reifen zerstochen. Der Schaden wurde am Montag, gegen 17 Uhr, bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell