POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Aalen-Hofen: Sachbeschädigung Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte verursachten, als sie an einer Bushaltestelle in der Kappelbergstraße eine Scheibe einschlugen. Die Beschädigungen wurden am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, ...

