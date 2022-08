Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kurz angehalten, aber geflüchtet - Fahrradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog am Mittwoch (10.08.2022, 18.10 Uhr) vom Kaiserwörthdamm rechts in die Wegelnburgstraße ein übersah hierbei zwei bevorrechtigte 30 - und 31-jährige Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision und beide stürzten. Der unfallverursachende Fahrer eines schwarzen VW Polos stieg direkt aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der beiden Fahrradfahrer, stieg aber direkt wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Glücklicherweise notierten sich die beiden Radfahrer das Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs. Der 31-jährige Fahrradfahrer verletzt sich hierbei leicht. Der zweite Fahrradfahrer blieb dagegen unverletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell