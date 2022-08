Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Jugendstrafanstalt

Schifferstadt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch (10.08.2022), gegen 9 Uhr, zu einem Schmorbrand in einem Silo neben einer Werkstatt in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Drei Insassen, welche in der Werkstatt arbeiteten, klagten über Kopfschmerzen. Sie wurden durch den anwesenden Notarzt untersucht. Hierbei konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

