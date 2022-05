LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Fahrradfahrer rief in der vergangenen Nacht die Erfurter Polizei. Der 56-jährige Mann war in der Meineckestraße gegen 00:30 Uhr mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren und hatte sich dabei leicht verletzt. Schuldbewusst wählte der Mann den Notruf. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,2 Promille fest. Etwa drei Stunden später wurde eine Polizeistreife in der Straße Am Wasserturm in ...

mehr