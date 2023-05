POL-AA: Rosenberg-Hohenberg: Suche nach Person

Aalen (ots) - Waiblingen: Pkw beschädigt Zwischen Freitagnachmittag 14 Uhr und Montagnacht 23 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Hochdorfer Straße geparkten VW indem er an diesem die Scheibe einschlug. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter. ...

