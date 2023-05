Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Verletzte Radfahrer - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt - Tätliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen: Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 12-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zu. Gegen 16.15 Uhr bog ein 34-Jähriger mit seinem Mazda vom Nördlichen Stadtgraben kommend, nach links in die Weidenfelder Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Westlichen Stadtgraben kommenden Pedelec-Fahrers. Der Junge wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: 16-jähriger Radler gestürzt

Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger, als er am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit seinem Rad an einem Bordstein in der Neßlauer Straße hängen blieb und zu Boden stürzte. Auch er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Essingen: Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr suchten Beamte des Aalener Polizeireviers im Industriegebiet ein Ladengeschäft auf, nachdem von dort eine randalierende Frau gemeldet worden war. Die 30-Jährige ließ sich auch von den Polizisten nicht beruhigen. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, sollten ihr Handschließen angelegt werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich vehement und schlug nach den Beamten, die dadurch Kratzwunden und Hautabschürfungen erlitten. Gegen die 30-Jährige werden nun entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Abtsgmünd-Untergröningen: Sachbeschädigung durch Kinder

Zwei Buben wurden am Sonntagvormittag dabei beobachtet wie sie zwei Oberlichter der Aussegnungshalle des Friedhofes Untergröningen mit Wackersteinen eingeworfen haben. Zudem warfen die Beiden Steine und auf dem Friedhof vorhandene Gießkannen auf diverse Gräber. Der von den beiden Jungs verursachte Schaden beziffert sich, ersten Einschätzungen nach, auf mindestens 500 Euro.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 10.30 Uhr einen Dacia Logan, der in diesem Zeitraum in der Gerberstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966610.

Aalen: Mountainbike entwendet

Zwischen Samstagabend 18 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr entwendeten Unbekannte ein rot-graues Mountainbike der Marke Bulls Sharptail, welches verschlossen in einem Innenhof in der Radgasse abgestellt war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen kam es am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, im deren Rahmen wohl mehrere Personen auf einen 29-Jährigen einschlugen. Zur Klärung des Sachverhalts und Beruhigung der Lage waren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen eingesetzt. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.

Ellwangen: 3500 Euro Schaden

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete. Um von der Landesstraße 1060 bei Eggenrot nach links auf einen Verbindungsweg in Richtung Braune Hardt abzubiegen, bremste ein 26-Jähriger seinen Opel Astra ab. Eine 46-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf das stehende Fahrzeug auf. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall durch das Auslösen des Airbags leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 0 Uhr und 8 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Mercedes Benz, der in diesem Zeitraum in der Antiber Straße abgestellt war. Das Fahrzeug wies im Bereich der vorderen linken Stoßstange einen Streifschaden mit roten Lackantragungen auf. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Gegen Leitplanke gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ein 23-Jähriger war mit seinem Mercedes Benz auf der B 29 zwischen Mögglingen und dem Essinger Bahnhof ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken geprallt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell