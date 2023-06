Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw überschlägt sich; alkoholisierter Fahrer leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jul) Am 10.06.2023 gegen 22:20 Uhr befährt ein 23-jähriger aus Nordstemmen die Straße "An der Zuckerfabrik" in Richtung Nordstemmen. In einer Linkskurve kommt er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Grünstreifen und überschlägt sich mehrfach. Der Pkw, VW Golf, bleibt auf dem Dach liegen und der Beteiligte kann leicht verletzt und eigenständig das Fahrzeug verlassen. Ein hinzugeeilter Zeuge des Unfallgeschehens informiert die Polizei und Rettungsdienst.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bekannt, dass der Alleinbeteiligte unter deutlichem Alkoholeinfluss steht und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zur beweissicheren Dokumentation wird dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen beim PK Sarstedt entlassen. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren und möglicherweise eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) im Falle einer Neubeantragung der Fahrerlaubnis. Zur signifikanten Beeinträchtigung des Individualverkehrs kommt es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell