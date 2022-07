Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferrohre an vier Häusern gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Gellershagen - In der Nacht zu Samstag, 02.07.2022, haben Unbekannte jeweils an zwei Häusern in der Bünder Straße und der Straße Auf der Hufe Kupferfallrohre abgebaut und entwendet.

An der Bünder Straße lagen die beiden Tatorte in Nähe der Einmündung der Apfelstraße. Die beiden Hausbesitzer grenzten den Tatzeitraum zwischen Freitagabend, gegen 21:30, und Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr ein. Während die Diebe an einem Wohnhaus das komplette Fallrohr bis zum Dach demontierten, stahlen sie an dem anderen Haus nur ein kürzeres Stück in Bodennähe.

In Nähe der Einmündung der Jöllenbecker Straße tauchten die Metalldiebe an zwei Wohnhäusern in der Straße Auf der Hufe auf. Zwischen Freitag, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, gegen 06:30 Uhr, bauten sie an den Häusern jeweils etwa 4 Meter lange Fallrohrstücke aus Kupfer ab und verschwanden unerkannt.

