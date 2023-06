Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten führt zu Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hue) Am 10.06.2023 ist es gegen 05:39 Uhr auf der B243 in Höhe der Ortschaft Bönnien zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger aus dem Landkreis Peine die B 243 von Nette in Richtung Bockenem. Kurz nach dem Abzweig Lamspringe geriet der Fahrzeugführer nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug in die Böschung und schleuderte auf die Gegenspur. Mehrere Teile des Fahrzeuges wurden durch den Unfall abgerissen und verteilten sich auf der Fahrspur. Eine in die entgegengesetzt fahrende Zeugin hatte den Unfall in ihrem Rückspiegel beobachtet und unmittelbar den Notruf abgesetzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der leicht verletzte Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ebenfalls ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen und Medikamenten. Nach der medizinischen Behandlung und dem Transport in ein Hildesheimer Krankenhaus durch eine Rettungswagenbesatzung wurden dem Beschuldigten daher mehrere Blutproben entnommen, um den Umfang der Beeinflussung gerichtsfest zu ermitteln.

Der Führerschein des Peiners, der sich im Übrigen noch in der Probezeit befindet, wurde noch vor Ort sichergestellt.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hat ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

