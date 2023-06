Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des NP-Supermarktes in Eime

Hildesheim (ots)

(hem) Am 07.06.2023 kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Supermarktes in 31036 Eime zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der unbekannte Täter/ die unbekannte Täterin mit einem Einkaufswagen einen ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen. An der Beifahrerseite des Personenkraftwagens entstehen dadurch mehrere Kratzer. Zudem ist das Blech an diesen Stellen eingedellt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze (Tel: 05068-93030) zu melden.

