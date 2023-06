POL-HI: Elze: Freilaufender Hund attackiert angeleinten Hund/ Halterin stürzt bei dem Versuch die Hunde zu trennen und verletzt sich

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Mittwoch, den 07.06.2023, entwendete ein derzeit unbekannter Täter einen Rasenmähroboter aus einem Garten in der Straße Galgenbergsfeld in Hildesheim. Bei der Wegnahme ertönte ein akustisches Geräusch, welches den Täter jedoch nicht abschreckte. Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter kurz vor 12:00 Uhr das Grundstück betreten haben muss. Er nahm den Rasenmäher an sich und flüchtete mit dem Diebesgut auf einem Herrenfahrrad ...

