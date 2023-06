Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Geldbörsendiebstähle

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu 2 Geldbörsendiebstählen kam es am Samstag, 10.06.2023, zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr in Alfeld. Am Vormittag hatte eine 63-jährige Alfelderin beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Neuen Wiese ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. In einem unbeachteten Moment hat ein bislang unbekannter Täter aus der Tasche die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld auch EC-Karten der Geschädigten. Ein zweites Mal wurde zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einer 60-jährigen aus Freden beim Einkaufen im Lidl-Markt an der Hannoverschen Straße in Alfeld die Geldbörse entwendet. Die Fredenerin hatte ihre Geldbörse in einem Rucksack, den sie beim Einkaufen auf dem Rücken getragen hat. Auch hier hat ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und EC-Karten in einem günstigen Moment entwendet. Die Polizei verzeichnet bereits seit längerer Zeit derartige Diebstähle in Einkaufsmärkten und weist darauf hin, Wertgegenstände beim Einkauf möglichst dicht am Körper zu tragen und mitgeführte Taschen nicht unbeobachtet zu lassen./tsc

