POL-PPWP: Schmierfinken in der Bismarckstraße

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren in der Silvesternacht in der Bismarckstraße aktiv. Am Montag wurde der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an den Häusern Nummer 18 und Nummer 20 gemeldet. Die unbekannten Täter haben zwischen 20 und 8 Uhr die Hauswand und Rollläden mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

