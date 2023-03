Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsches Gewinn-Versprechen

Landkreis Kaiserslautern: (ots)

Weil ihm die Sache komisch vorkam, hat sich ein Mann aus dem Landkreis am Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Wie der 84-Jährige aus der Verbandsgemeinde Landstuhl berichtete, hatte er am Vormittag einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die ihm mitteilte, dass er bei einem Gewinnspiel den Hauptpreis gewonnen habe. Da er allerdings angegeben habe, dass er statt des Autos eine Bargeldauszahlung wünsche, müsse er nun vorab Gebühren in Höhe von mehreren hundert Euro entrichten. Diese sollte er in Form von Gutscheinkarten bezahlen.

Die Anruferin forderte den Senior auf, die Gutscheinkarten zu besorgen und sich dann wieder telefonisch zu melden. Anschließend kämen zwei Sicherheitsbeamte sowie ein Notar zu ihm, um ihm den Geldkoffer mit dem gewonnenen Bargeldbetrag zu übergeben.

Der 84-Jährige ahnte, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Er ging nicht auf die Forderung ein, sondern verständigte gleich die Polizei. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. |cri

