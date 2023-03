POL-PPWP: Jugendschutz im Visier

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Online-Spiels sind sich zwei sogenannte "Gamer" am Mittwoch in die Haare geraten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es während des Spielens zwischen den beiden Jugendlichen aus dem Stadtgebiet zum Streit. Sie verabredeten sich zu einem klärenden Gespräch und trafen sich gegen 13 Uhr in der ...

mehr