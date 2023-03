Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Zaun beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Enkenbach-Alsenborn einen Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Der unbekannte Fahrer ist zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr mit einem Zaun in der Sembacher Straße kollidiert. Er entfernte sich danach von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell