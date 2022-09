Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude am Langewanneweg

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannte Täter drang am Mittwoch, 7. September, gegen 2.20 Uhr in ein Büro am Langewanneweg nahe der Richard-Wagner-Straße ein.

Der Einbrecher öffnete gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss. Vermutlich aufgrund einer sofortigen Alarmauslösung trat er die Flucht an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

