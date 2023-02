Polizei Bonn

POL-BN: Geldautomatensprengung in Meckenheim - Tatverdächtige flüchteten in Richtung BAB 565 - Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dauern an

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 24.02.2023 machten sich mehrere Unbekannte an einem Geldautomaten an der Außenwand eines Supermarktes auf der Heinz-Gottschalk-Straße in Meckenheim zu schaffen.

Gegen 01:30 Uhr wurden Anwohner auf mehrere laute Knallgeräusche aus dem Aufstellbereich des betroffenen Geldautomaten aufmerksam und alarmierten die Polizei. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang vier Personen, die schließlich in einem auf dem angrenzenden Supermarktparkplatz abgestellten, kleineren Pkw über die Heinz-Gottschalk-Straße in Richtung Bad Godesberg/BAB geflüchtet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um eine dunkelfarbene Mercedes A-Klasse.

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des beobachteten Fahrzeugs und der Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

männlich 20-30 Jahre alt etwa 180 cm groß - einer der Männer soll deutlich kleiner gewesen sein dunkle Kleidung dunkle Mützen - einer der Männer trug eine Stirnlampe unterhielten sich möglicherweise in türkischer/arabischer Sprache

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen durch dir Kriminalwache hat das zuständige Kommissariat 21 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter Bargeld in noch nicht festgestelltem Umfangerbeutet haben. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben oder Angaben zum Aufenthaltsort/zur Identität der beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

