Polizeidirektion Hannover

POL-H: Dienststellen der Polizeidirektion Hannover wieder uneingeschränkt erreichbar

Hannover (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten ist es am heutigen Mittwochmorgen, 11.05.2022, zur Beschädigung eines Kabels gekommen. Im Zuge dessen sind die Telefonleitungen des Polizeikommissariats Laatzen und der Polizeistationen in Bemerode, Mittelfeld und an der Messe beschädigt worden.

Inzwischen sind die vier Dienststellen wieder uneingeschränkt erreichbar. /nzj

