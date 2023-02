POL-BN: Mutmaßliche Taschendiebe in der Bonner Innenstadt gestellt: Polizei warnt erneut vor den Tricks der Diebe

Bonn (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag (23.02.2023) zwischen 11:00 Uhr und 14:15 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße In der Wehrhecke in Röttgen ein. Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher in den Garten des Hauses und hebelten eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut ...

