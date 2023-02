Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit Flucht

Zemmer (ots)

Am Samstag, den 04.02.2023 zwischen 17:30 Uhr und 20:50 Uhr, wurde in der Meulenstraße in Zemmer, ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Renault Clio, durch ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem parkenden PKW beläuft sich auf etwa 300. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

