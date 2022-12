Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1520) Handfester Streit in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende (10.12.2022) endete ein Streit in der Nürnberger Innenstadt in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Personengruppe, bestehend aus fünf Männern und Frauen im Alter von 33 bis 45 Jahren, geriet in der Nacht von Freitag (09.12.2022) auf Samstag (10.12.2022) gegen 02:30 Uhr in der Königstraße Ecke Kaiserstraße in einen zunächst verbalen Streit mit zwei bislang unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf des Wortgefechts schlug einer der beiden Unbekannten zunächst einem 44-Jährigen und im Anschluss einem 42-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Kurz darauf ging der andere der beiden Unbekannten mit einem Pfefferspray auf die Gruppe los. Danach rannten sie davon.

Personenbeschreibung:

etwa 25 Jahre alt; etwa 180cm groß; trug einen braunen Mantel und eine grüne Kapuze etwa 25 Jahre alt; etwa 170cm groß; schielte auffällig

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden. Von Bedeutung sind insbesondere drei bislang ebenfalls noch unbekannte junge Männer, die der Personengruppe zu Hilfe gekommen waren.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell