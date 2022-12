POL-MFR: (1518) Diebe lösten Alarm aus und ergriffen die Flucht

Erlangen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.12.2022) ereignete sich in Erlangen ein Einbruch in eine Bäckereifiliale. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der unbekannte Täter drang offenbar in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Fr) und 05:00 (Sa) gewaltsam über die elektrische Schiebetür in die Geschäftsräume der Filiale in der Paul-Gossen-Straße ein. Hierdurch verursachte der Einbrecher einen ...

