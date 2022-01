Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: In mindestens zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Moritzstraße verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Dienstag (11.01.2022) bis Mittwoch (12.01.2022), gewaltsam Zutritt und entwendeten aus einem Keller ein Fahrrad der der Marke "Fully" im Wert von 1400 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Altenburger Polizei unter Tel.: 03447-4710 entgegen.

