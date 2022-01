Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Mopeds gestohlen

Altenburg (ots)

Schmölln: In der Zeit vom 08.01.2022 bis 09.01.2022 verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Haus. In der Folge gelangten der oder die Täter in alle dazugehörigen Räumlichkeiten, unter anderem auch in eine Gartenlaube. Insgesamt wurden bei diesem Einbruch 15 Mopeds, ein Fahrrad und diverse Mopedersatzteile gestohlen. Der Gesamtentwendungsschaden wird auf auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Diebstahlshandlung und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat und dem Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können. Diese Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenburg, Tel.: 03447-4710.

