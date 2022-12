Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Täter lässt nicht locker und greift mehrmals an....

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 3. Dezember 2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 18:30 Uhr, seitens der PI Landstuhl darüber informiert, dass es im Bahnhof Landstuhl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam. Eine Streife der BPOLI Kaiserslautern verlegte unverzüglich zum Ereignisort und konnte dort die drei Personen sowie zwei Streifen der Landespolizei antreffen. Nach Angaben der beiden Geschädigten wurden diese von dem 33-jährigen, polizeibekannten, Täter nach dem Ausstieg im Bahnhof Landstuhl aus dem Nichts mit Schlägen und Tritten angegriffen. Nach dem plötzlichen Angriff beruhigte sich zunächst die Situation, ehe der Täter die beiden 23- und 25-jährigen Geschädigten erneut angriff und eine Glasflasche nach ihnen warf. Dabei erlangten die Geschädigten diverse Prellungen und einer der beiden Opfer musste zur weiteren Behandlung mittels RTW in das Nardini Klinikum St. Johannis in Landstuhl verbracht werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, wurden alle Personen aus der Maßnahme entlassen.

Etwa vier Stunden später wurde die BPOLI Kaiserslautern erneut über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der RB 12888 von Landstuhl nach Kusel informiert. Eine Streife der BPOLI Kaiserslautern verlegte unverzüglich zur PI Kusel, da sich der Geschädigte mittlerweile in der dortigen Dienststelle befand. Dort traf die Streife erneut auf den bereits zuvor angetroffenen Geschädigten. Dieser gab gegenüber der Streife an, dass er nach Abschluss der Behandlungen im Krankenhaus, mit dem Zug von Landstuhl nach Kusel reisen wollte. Hier traf er erneut auf den Beschuldigten, der ihm einen Kopfstoß versetzte. Hierdurch erlitt er eine sichtliche Schwellung an der linken Kopfhälfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Opfer vor Ort entlassen. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Gegen den Beschuldigten wurden zwei Verfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

