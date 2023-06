Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Duingen Minibagger ausgebrannt

Hildesheim (ots)

Duingen

In der Nacht von Freitag, 09.06.2023, auf Samstag, 10.06.2023, gegen 01.00 Uhr, kam es zum Brand eines Minibaggers in 31089 Duingen/OT Fölziehausen. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer bemerkte in der Straße Vor dem Tiefen Siek ein größeres Feuer. Als er genauer nachschaute, stellte er fest, dass ein auf einem Grundstück abgestellter Minibagger brannte. Er alarmierte neben den Anwohnern auch die Feuerwehr, durch die das Feuer gelöscht wurde. Trotzdem entstand an dem Minibagger ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Geschädigt ist ein 50-jähriger aus Eschershausen. Zudem wurde durch das Feuer eine angrenzende Hecke leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Brand dauern an./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell