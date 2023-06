POL-HI: Tätliche Auseinandersetzung zweier Personengruppen

Hildesheim (ots) - Alfeld/OT Föhrste In der Zeit von Freitag, 09.06.2023, zum Samstag, 10.06.2023, haben bislang Unbekannte in 31061 Alfeld/OT Föhrste, am Kiesteich, alte Gartenmöbel in der Umwelt entsorgt. Es handelt sich dabei um 2 Rattanstühle und einen weißen Stuhl mit Kunstleder. Unverständlich sind derartige Taten, die eine Ordnungswidrigkeit darstellen, da jeglicher Sperrmüll kostenlos bei den ...

