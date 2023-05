POL-NE: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert persönliche Daten

Dormagen, Grevenbroich (ots) - Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Einbrecher am Montag (01.05.), in der Zeit von 15:00 bis 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Marderweg in Dormagen. Ob die Unbekannten bei ihrer Suche nach Wertsachen fündig wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Einfamilienhaus am Michaelsweg in Dormagen geriet in der Zeit von Sonntagvormittag (30.04.), 11:00 Uhr, bis ...

mehr