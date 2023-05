Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher schlagen in Dormagen und Grevenbroich zu

Dormagen, Grevenbroich (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Einbrecher am Montag (01.05.), in der Zeit von 15:00 bis 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Marderweg in Dormagen. Ob die Unbekannten bei ihrer Suche nach Wertsachen fündig wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ein Einfamilienhaus am Michaelsweg in Dormagen geriet in der Zeit von Sonntagvormittag (30.04.), 11:00 Uhr, bis Montagabend (01.05.), 20:50h Uhr, ins Visier von Ganoven. Die Unbekannten hatten erfolglos versucht, Haus- und Terrassentür aufzuhebeln.

Ohne Einbruchspuren zu hinterlassen, gelangten Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Niermannstraße in Grevenbroich. Hier entwendeten die Täter in der Zeit von Donnerstag (27.04.), 17:00 Uhr, bis Freitag (28.04.), 14:50 Uhr, eine Geldkassette.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Erfassen Sie die wichtigsten Daten in einer Wertsachenliste und fertigen Sie Farbfotos an. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem fest verankerten Wertbehältnis auf. Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell