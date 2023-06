Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in einen Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Neustadt 21;

In der Zeit vom 10.06.2023 gegen 23:00 Uhr bis zum 11.06.2023 gegen 09:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines grauen BMW Z4 eingeschlagen und aus dem Pkw wurde eine Jacke entwendet. Hierbei handelt es sich um eine graue Camp David Jacke, die dem 61-jährigen Geschädigten gehört. Der Pkw parkte am oben genannten Ort am Fahrbahnrand. Wer zum oben angegebenen Zeitraum im Bereich der Straße unterwegs war und entweder verdächtige Geräusche vernommen oder andere Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf die möglichen Täter zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell