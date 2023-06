POL-WAF: Warendorf. Zeuge nach Unfall zwischen Schülern gesucht

Warendorf (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag (04.06.2023, 16.30 Uhr) wurde die Polizei Warendorf über einen Badeunfall am Tuttenbrocksee in Beckum in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen kam hierbei ein 49-jähriger männlicher Wassersportler aus Rheda-Wiedenbrück ums Leben. Die Kriminalpolizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. ...

