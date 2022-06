FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

Am 08.06.2022 um 18:25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.

An der Gemeinschaftsunterkunft erkundete die Feuerwehr den Bereich, in dem der Rauchmelder ausgelöst hatte. Es konnte festgestellt werden, dass dieser aufgrund von angebranntem Fett in der Küche ausgelöst hatte. Die natürliche Belüftung durch ein Fenster hatte daraufhin zur Beseitigung des Rauchs gereicht. Nach dem Zurückstellen der Anlage waren für die Feuerwehr keine weiteren Tätigkeiten notwendig.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell