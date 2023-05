Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Mit Waffe bedroht

Am Sonntag erlitt ein 46-Jähriger bei einem tätlichen Angriff in Eislingen leichte Verletzungen.

Gegen 20 Uhr sollen vier Angreifer einen 46-Jährigen in der Ludwigstraße angegriffen haben. Sie sollen den Mann zunächst in eine nahe gelegene öffentliche Tiefgarage gezogen und dann mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. Dann bedrohten sie ihn wohl mit einer Pistole. Anschließend flüchteten die vier Täter mit einem schwarzen BMW in Richtung Salach. Die Polizei fahndete nach den Angreifern und stellte den schwarzen BMW kurze Zeit später in Plüderhausen fest. Bei der Kontrolle befand sich lediglich der 28-jähriger Fahrer im Auto. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, eine Patrone sowie Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Gegenstände beschlagnahmten sie. Der 28-Jährige, der zudem unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden haben soll, wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei Eislingen (Telefon: 07161/8510) nahm die Ermittlungen nach den weiteren Verdächtigen auf. Sie überprüft auch die Hintergründe der Tat, die bislang noch unklar sind. Die Ermittler vermuten, dass sich die Personen möglicherweise kannten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen lag wohl keine Gefahr für die Bevölkerung vor. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas zur Sache sagen können. Sie fragt:

- Wem sind vor oder nach der Tatzeit am Sonntag in Eislingen verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs Eislingen, der Ludwigstraße sowie Stuttgarter Straße/Mühlbachstraße aufgefallen? - Wer kann sonst Hinwiese geben die in Zusammenhang zur Tat stehen könnten?

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

