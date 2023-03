Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Fahrerflucht in Hünfeld in der Hersfelder Straße

Am 13.03.2023 zwischen 11:45 Uhr und 12:30Uhr parkte der Geschädigte seinen silbernen Pkw Opel Astra ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis in der Hersfelder Straße in Hünfeld. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Heckstoßstange seines Fahrzeugs fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw des Geschädigten touchiert und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500,00 Euro verursacht. Der Unfallversursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Hünfeld, POK Schlosser

