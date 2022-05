Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Drei verletzte Personen und hoher Blechschaden bei Frontalkollision (03.05.2022)

VS-Villingen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls der am Dienstagmorgen, gegen 6.25 Uhr, auf der Landestraße 181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen passiert ist. Ein 33-jähriger Ford-Fahrer war auf der L181 von Pfaffenweiler in Richtung Villingen unterwegs. Dabei geriet der Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 47 Jahre alten Mannes. Sowohl der VW-Fahrer als auch der 47-jähriger Beifahrer des Fords erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 33-Jährige verletzte sich leicht. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden demolierten Autos. Den am Ford entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am VW ebenfalls. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

